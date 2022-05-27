Автора блога "Как убить своего мужа" признали виновной в убийстве своего мужа

Женщине грозит пожизненное

В США писательницу и автора блога "Как убить своего мужа" признали виновной в убийстве собственного супруга. Тщательно продуманное преступление она совершила четыре года назад. И всё это время даже не вызвала никаких подозрений у следствия. Но потом, видимо, забыла советы, которые сама и давала читателям.

Всенародная известность настигла Нэнси Брофи на 72-м году жизни. Автор любовной прозы была не слишком популярна и, судя по названиям собственных книг, довольно критично настроена к мужчинам. "Неправильный герой", "Неправильный полицейский", "Неправильный брат" – серия растянулась на шесть бульварных романов. Название одного из них намекает на то, что и собственного супруга Нэнси считала "неправильным". Под конец 25-летней жизни в браке она начала вести блог с красноречивым названием: "Как убить мужа". И, как полагает американская Фемида, настолько увлеклась, что последняя глава биографии самой миссис Брофи будет написана в тюрьме.

"Суд присяжных, приведенных к присяге по вышеуказанному делу, вынес следующий вердикт по представленному обвинению: считать обвиняемого виновным в убийстве второй степени", - говорится в вердикте суда.

Муж миссис Брофи Дэниел был застрелен в июне 2018 года на рабочем месте, он был шеф-поваром ресторана в Портленде. Рано утром убийца зашёл на кухню и сделал два выстрела в упор из пистолета "Глок". Безутешная супруга поспешила к шерифу, где получила свидетельство о том, что не является подозреваемой. А ещё получила страховку в почти полтора миллиона долларов. Обыск в её доме, впрочем, провели. Но "Глок", который нашли у миссис Брофи, признали не тем, из которого стреляли в её супруга. Правда вскрылась позже, когда число улик стало критичным. В своём блоге писательница советовала будущим убийцам: соберите пистолет из разных запчастей. Однако к другим своим рекомендациям автор не прислушалась. Её появление у ресторана зафиксировали видеокамеры, в компьютере обнаружили поисковый запрос: "Как стрелять из "Глока"". Наконец, во время допроса она начала путаться в показаниях и даже пару раз оговорилась, говоря об убийстве от первого лица. Защита пыталась оправдать такое поведение провалами в памяти любящей жены.

"На самом деле Нэнси Брофи было очень хорошо вместе с Дэном. Это, вероятно, худшее, что с ней когда-либо происходило, это настоящий шок. Большинство людей не испытывают подобного за всю свою жизнь", - уверял адвокат.

Когда присяжные отвергли эту версию, обвиняемая постаралась представить всё так, что это был творческий эксперимент. Просто пистолет, который не должен был выстрелить, выстрелил. Однако даже за непреднамеренное убийство Нэнси Брофи грозит пожизненное. Приговор огласят 13 июня.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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