Собянин провел личный прием граждан по поручению президента

Мэр пообщался с москвичами лично и по видеосвязи

Благоустройство, организация дорожного движения, сохранение объектов культурного наследия. Эти и другие темы обсудил Сергей Собянин на встрече с москвичами, которую он провёл по поручению президента в приемной главы государства.

Вопросы мэру задавали как лично, так и по видеосвязи. Со словами благодарности столичным добровольцам пришла пенсионерка Нина Сергеева. И предложила учредить знак московского волонтёра.

Прозвучали и темы для новых фестивалей. Идею посвятить мероприятия внутреннему туризму мэр поддержал. А житель Хорошёвского района поделился беспокойством, что работы по благоустройству школьного двора не успеют закончить к началу учебного года. Сергей Собянин заверил - всё будет сделано в срок.

"Действительно работы запланированы, не только у вас, но и около 200 школьных территорий. Мы запустили программу не так давно - по просьбам родителей, школьного сообщества. Огромные школьные территории, многие устарели и требуется обновление, но и кардинальное изменение этого пространства, сделать его современным, насыщенным, красивым. Так чтобы не только школьникам, но и жителям окрестных районов они служили центром спорта, развития и отдыха", - заявил Сергей Собянин.

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