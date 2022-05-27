ФСБ перекрыла канал поставки оружия с Украины в Крым

Задержаны продавец, два посредника и два покупателя

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла в Крыму незаконный канал поставки оружия с Украины.

Продавца, двух посредников и двух покупателей задержали при сбыте одного автомата АКС-74У и более 300 патронов, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

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