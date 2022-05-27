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Генерал США отверг увеличение сил НАТО в Европе из-за Финляндии и Швеции

11:01
  • пятница
  • 27 мая 2022

Появление двух новых государств в альянсе не станет причиной наращивания военного присутствия, пообещал военный

В Европе не будет необходимости в значительных дополнительных силах НАТО после вступления в альянс Финляндии и Швеции. Об этом в четверг, 27 мая, заявил американский генерал Кристофер Каволи, выдвинутый на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
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Выступая перед сенаторами Соединенных Штатов, военный заявил, что повышенное военное внимание будет по-прежнему уделяться Восточной Европе, где страны больше обеспокоены "потенциальной российской агрессией и любыми последствиями украинского конфликта".

Генерал объявил о смещении центра тяжести для сил НАТО в восточном направлении и предположил, что в зависимости от исхода конфликта между Россией и Украиной такое положение сохранится на протяжении определенного времени.

Что касается Финляндии и Швеции, у США уже установились прочные военные контакты с этими двумя государствами, заявил Каволи. Он допустил увеличение количества военных учений и других мероприятий по линии военного сотрудничества, сообщает агентство АР.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что на Западном стратегическом направлении у российских границ нарастают военные угрозы в связи с тем, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В связи с этим в ЗВО России до конца 2022 года будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.

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