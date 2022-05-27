ДНР оценила гражданские потери с февраля

За 100 дней эскалации в Донбассе погибли 125 мирных жителей

С начала эскалации на линии соприкосновения и в республиках Донбасса в феврале погибли 125 мирных жителей Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказали в Совместном центре контроля и координации ДНР.

Как уточнил Пушилин, среди гражданских жертв есть четверо детей. Еще 578 человек из числа мирных жителей получили ранения, включая 46 детей.

Кроме того, повреждены 3663 жилых дома, 400 транспортных средств и 771 объект гражданской инфраструктуры, в том числе 49 медицинских учреждений, 135 образовательных учреждений, 227 объектов социального обеспечения, 27 объектов критической инфраструктуры, 333 объекта электро-, водо- и газоснабжения, сообщает ТАСС.

С позиций ВСУ продолжаются обстрелы Донбасса. 21 мая сообщалось, что пять мирных жителей погибли в поселке Владимировка на территории ДНР. Украинские радикалы также выпустили снаряды по Михайловке, Володарской и Озеряновке. В Мариуполе пострадал ребенок.

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