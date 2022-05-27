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ДНР оценила гражданские потери с февраля

11:23
  • пятница
  • 27 мая 2022

За 100 дней эскалации в Донбассе погибли 125 мирных жителей

С начала эскалации на линии соприкосновения и в республиках Донбасса в феврале погибли 125 мирных жителей Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказали в Совместном центре контроля и координации ДНР.
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Как уточнил Пушилин, среди гражданских жертв есть четверо детей. Еще 578 человек из числа мирных жителей получили ранения, включая 46 детей.

Кроме того, повреждены 3663 жилых дома, 400 транспортных средств и 771 объект гражданской инфраструктуры, в том числе 49 медицинских учреждений, 135 образовательных учреждений, 227 объектов социального обеспечения, 27 объектов критической инфраструктуры, 333 объекта электро-, водо- и газоснабжения, сообщает ТАСС.

С позиций ВСУ продолжаются обстрелы Донбасса. 21 мая сообщалось, что пять мирных жителей погибли в поселке Владимировка на территории ДНР. Украинские радикалы также выпустили снаряды по Михайловке, Володарской и Озеряновке. В Мариуполе пострадал ребенок.

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