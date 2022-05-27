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Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения

10:58
  • пятница
  • 27 мая 2022

Праздник имеет особое нравственное значение, отметил президент

На сайте Кремля опубликовали обращение президента Владимира Путина к российским евреям по случаю Дня спасения и освобождения.

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По словам главы государства, этот праздник имеет особое нравственное значение. "Он олицетворяет священную память о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной армии, которые сокрушили нацизм, спасли от тотального уничтожения еврейский и другие народы Европы и мира", - отметил российский лидер.

Также президент выразил уверенность в том, что торжественное празднование Дня спасения и освобождения будет содействовать сбережению духовных, исторических, культурных традиций российских евреев, послужит консолидации усилий в противодействии любым проявлениям антисемитизма и попыткам оправдания преступлений нацистов.

"И конечно, самые теплые, искренние поздравления - ветеранам, которые внесли большой личный вклад в Великую Победу", - добавил Путин.

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