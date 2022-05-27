В России госпитализированы еще 1972 человека с коронавирусом

Выписаны 6064 пациента

За сутки в России госпитализированы 1972 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 4619 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 319 человек, из них госпитализированы 127.

Выздоровели за сутки 6064 человека. Скончались 84 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18315292 человека. Умерли 378784 зараженных. Вылечились 17719596 заболевших.

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