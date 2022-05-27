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ВКС России уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1-2"

11:22
  • пятница
  • 27 мая 2022

Около Гусаровки поражена украинская РЛС наведения и целеуказания ПВО

Министерство обороны России сообщило на брифинге в пятницу, что в ходе спецоперации ВКС высокоточными ракетами уничтожили радиолокатор подсвета и наведения украинского С-300 и пусковую установку ЗРК "Бук-М1-2".

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Также около Гусаровки поражена украинская РЛС наведения и целеуказания ПВО.

Кроме того, сообщается, что в Одесской области средства ПВО сбили МиГ-29 Украины. Российская авиация уничтожила два склада боеприпасов, вывела из строя 9 танков и 5 установок РСЗО "Град" ВСУ.

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