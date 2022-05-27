ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мы с тобой": над китайским городом появилась огромная надпись в поддержку России

11:59
  • пятница
  • 27 мая 2022

Ее смогли увидеть жители Благовещенска

Россия и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР. Этот вопрос вынесли на обсуждение Совета Безопасности ООН после новых ракетных испытаний Пхеньяна.

Москва и Пекин не раз выступали против попыток изолировать отдельные государства. А вот как свою поддержку гражданам нашей страны решили выразить жители приграничного города Хэйхэ - в небе над Амуром появилась надпись "Россия, мы с тобой!" (см. видео).

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Надпись "Россия, мы с тобой!"
Надпись "Россия, мы с тобой!"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.