"Мы с тобой": над китайским городом появилась огромная надпись в поддержку России

Ее смогли увидеть жители Благовещенска

Россия и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР. Этот вопрос вынесли на обсуждение Совета Безопасности ООН после новых ракетных испытаний Пхеньяна.

Москва и Пекин не раз выступали против попыток изолировать отдельные государства. А вот как свою поддержку гражданам нашей страны решили выразить жители приграничного города Хэйхэ - в небе над Амуром появилась надпись "Россия, мы с тобой!" (см. видео).

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