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"Дефолт не грозит": сенатор объяснила детали соглашений по госдолгу

11:41
  • пятница
  • 27 мая 2022

Ранее СМИ сообщали, что Россия вправе рассчитываться в рублях

Выплаты по внешним обязательствам в рублях не приведут к дефолту России — такой вариант содержится в соглашениях по внешним заимствованиям. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказала первый заместитель председателя бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

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Сенатор пояснила, что в российских соглашениях прописано, что можно рассчитываться валютой, отличной от доллара, в объективных обстоятельствах.

По словам Перминовой, "сейчас обстоятельства самые объективные к этому", поэтому дефолт России не грозит. Она также подчеркнула, что в этом вопросе абсолютно доверяет руководителям Минфина и Центробанка, поэтому "можно быть спокойным", сообщает РИА Новости.

В РБК уточнили, что в документации всех российских выпусков есть условие Currency Indemnity ("Возмещение в валюте"). Оно должно позволить проводить платежи в рублях без объявления дефолта. Таким образом, законная возможность выплаты по госдолгу в рублях, если, например, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.

В Министерстве финансов России ранее заявили, что страна будет совершать выплаты в рублях иностранным держателям своего суверенного долга, если западная инфраструктура для проведения валютных платежей окажется для нее закрыта. Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что "мы не будем никакие дефолты объявлять, мы не собираемся, у нас деньги есть".

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Елена Перминова
Елена Перминова
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