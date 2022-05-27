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Россия объявила пятерых хорватских дипломатов персонами нон грата

12:00
  • пятница
  • 27 мая 2022

Это ответная мера, подчеркнули в МИД

Россия предпринимает ответные шаги на недружественные действия властей Хорватии и объявляет персонами нон грата пятерых хорватских дипломатов. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.
Россия высылает пятерых португальских дипломатов

В ведомстве сообщили, что в МИД России был вызван посол Хорватии в Российской Федерации Томислав Цар. Ему был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму.

В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персонами нон грата, сообщается на официальном сайте российского МИД.

В апреле власти Хорватии потребовали сократить число сотрудников российского посольства в Загребе. Местные СМИ отмечали, что речь идет о 24 российских сотрудниках, в том числе 18 дипломатах. Причина такого решения не сообщалась.

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