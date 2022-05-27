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Лавров: Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну

11:44
  • пятница
  • 27 мая 2022

Эта ситуация сохранится надолго

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад объявил тотальную войну всему Русскому миру, передает ТАСС.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, нынешняя ситуация с "отменой" России Западом останется надолго.

Также Лавров отметил, что внешняя политика президента России Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку, в стране наблюдается консолидация патриотических сил.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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