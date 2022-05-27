Лавров: Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну

Эта ситуация сохранится надолго

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад объявил тотальную войну всему Русскому миру, передает ТАСС.

По словам главы внешнеполитического ведомства, нынешняя ситуация с "отменой" России Западом останется надолго.

Также Лавров отметил, что внешняя политика президента России Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку, в стране наблюдается консолидация патриотических сил.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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