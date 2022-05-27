Азия впервые обогнала Европу по закупкам нефти из России

В мае этот разрыв увеличится
В апреле Азия, обогнав Европу, впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, передает агентство Bloomberg.
Уточняется, что в мае этот разрыв увеличится.
Как отмечают аналитики, ситуация связана с увеличением закупок Индией. Согласно данным Kpler, в воде по состоянию на 26 мая находилось около 57 миллионов баррелей нефти марки Urals и 7,3 миллиона баррелей нефти ESPO.
Большинство танкеров направляется в Индию и Китай.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"