Испания опровергла готовность НАТО предложить Украине членство в альянсе

Делать такие предложения сейчас НАТО не собирается

НАТО не планирует в ближайшее время предлагать Украине членство в альянсе. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

По словам политика, этот вопрос вообще не поднимается в данный момент, а Украина не запрашивает членство в НАТО.

Что касается конфликта России и Украины, Альбарес выразил мнение, что кризис продовольственной безопасности, который уже ощутили на себе многие государства, продлится дольше боевых действий — при том, что и конфликт может не закончиться еще длительное время.

Испания готова содействовать решению этой проблемы, отметил министр, и предложить "технические идеи, потому что сейчас существуют логистические трудности, чтобы вывезти зерно с Украины, сообщает ТАСС.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался, что в конфликте России и Украины "НАТО как альянс и как институт отошел на второй план и буквально ничего не делает", хотя отдельные союзники помогают Украине.

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