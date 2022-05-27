Путин похвалил главу Адыгеи

Президент отметил актуальность тем обращений губернатора к населению

Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 мая, в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.

Глава Адыгеи рассказал президенту об итогах социально-экономического развития региона за пять лет, отметив, что "в целом стабильно работаем". От лица жителей республики Кумпилов поблагодарил президента за постоянную помощь и поддержку, а также выразил готовность продолжить работу.

Путин заявил в ответ, что "посмотрел все данные", которые подтверждают "много положительных, очень устойчивых тенденций" в Адыгее.

Глава государства также рассказал, что посмотрел обращения Кумпилова к населению, которые касались вопросов здравоохранения, выделения дополнительных средств из резервного фонда. Это очень важные направления деятельности, "очень хорошо, что вы на этом обращаете внимание", отметил Путин.

Президент поблагодарил Кумпилова за работу и пожелал ему успехов, сообщает пресс-служба Кремля.

Мурат Кумпилов руководит Адыгеей с 10 сентября 2017 года. Выборы нового главы региона запланированы на осень-2022. В сентябре Республика Адыгея изберет руководителя через голосование в законодательном собрании.

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