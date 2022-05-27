ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин похвалил главу Адыгеи

12:25
  • пятница
  • 27 мая 2022

Президент отметил актуальность тем обращений губернатора к населению

Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 мая, в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.

Путин назвал неуместным заявление губернатора о спецоперации
Путин одобрил выдвижение губернатора Свердловской области на третий срок

Глава Адыгеи рассказал президенту об итогах социально-экономического развития региона за пять лет, отметив, что "в целом стабильно работаем". От лица жителей республики Кумпилов поблагодарил президента за постоянную помощь и поддержку, а также выразил готовность продолжить работу.

Путин заявил в ответ, что "посмотрел все данные", которые подтверждают "много положительных, очень устойчивых тенденций" в Адыгее.

Глава государства также рассказал, что посмотрел обращения Кумпилова к населению, которые касались вопросов здравоохранения, выделения дополнительных средств из резервного фонда. Это очень важные направления деятельности, "очень хорошо, что вы на этом обращаете внимание", отметил Путин.

Президент поблагодарил Кумпилова за работу и пожелал ему успехов, сообщает пресс-служба Кремля.

Мурат Кумпилов руководит Адыгеей с 10 сентября 2017 года. Выборы нового главы региона запланированы на осень-2022. В сентябре Республика Адыгея изберет руководителя через голосование в законодательном собрании.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.