ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин выделил гранты на продолжение реализации проекта "Московский врач"

12:27
  • пятница
  • 27 мая 2022

Статус соответствует лучшим мировым стандартам

Мэр столицы Сергей Собянин продлил грантовую поддержку проекта профессионального роста "Московский врач".

Согласно постановлению, общая сумма грантов составит 28,14 миллиона рублей. Деньги получат Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова и Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования. Эти вузы участвуют в аттестации медработников и работе экспертных комиссий по присвоению статуса "Московский врач.

Специалисты со статусом "Московский врач" получают дополнительные выплаты стимулирующего характера в размере 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

Статус "Московский врач" был учрежден в 2017 год для стимулирования личного и профессионального роста медицинских работников. Чтобы получить этот статус, необходимо сдать экзамен и иметь трудовой стаж не менее пяти лет.

В настоящее время данный статус "Московский врач" имеют более 1,5 тысячи специалистов по 29 медицинским специальностям.

"Статус "Московский врач" стал городским стандартом квалификации специалистов здравоохранения, который значительно выше базовых требований и соответствует лучшим мировым стандартам", - подчеркнули в пресс-службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Врачи
Врачи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.