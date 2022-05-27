Собянин выделил гранты на продолжение реализации проекта "Московский врач"

Статус соответствует лучшим мировым стандартам

Мэр столицы Сергей Собянин продлил грантовую поддержку проекта профессионального роста "Московский врач".

Согласно постановлению, общая сумма грантов составит 28,14 миллиона рублей. Деньги получат Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова и Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования. Эти вузы участвуют в аттестации медработников и работе экспертных комиссий по присвоению статуса "Московский врач.

Специалисты со статусом "Московский врач" получают дополнительные выплаты стимулирующего характера в размере 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

Статус "Московский врач" был учрежден в 2017 год для стимулирования личного и профессионального роста медицинских работников. Чтобы получить этот статус, необходимо сдать экзамен и иметь трудовой стаж не менее пяти лет.

В настоящее время данный статус "Московский врач" имеют более 1,5 тысячи специалистов по 29 медицинским специальностям.

"Статус "Московский врач" стал городским стандартом квалификации специалистов здравоохранения, который значительно выше базовых требований и соответствует лучшим мировым стандартам", - подчеркнули в пресс-службе.

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