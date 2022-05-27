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Собянин утвердил отчет об использовании привлеченных через "зеленые" облигаций средств

12:23
  • пятница
  • 27 мая 2022

Для финансирования были отобраны проекты по строительству Большой кольцевой линии метро и замене автобусного парка Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое утвердило отчет об использовании "зеленых" облигаций за 2021 год, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

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"В отчетном периоде были размещены облигации 74-го выпуска на общую сумму 70 млрд руб. Привлеченные средства зачислены в городской бюджет и израсходованы в полном объеме", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с одобренной в апреле 2021 года концепцией "зеленых" облигаций правительство Москвы направляет эквивалент привлеченных средств на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов. В результате должно снизиться число выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта.

Для финансирования были отобраны проекты по строительству Большой кольцевой линии метро и замене автобусного парка Москвы. В итоге в 2021 году городской парк общественного транспорта пополнили 400 электробусов отечественного производства, было завершено строительство и открыто движение по новому участку БКЛ длиной порядка 25 км с 12 станциями.

Благодаря вводу новых станций на улицы города не выезжают порядка 5700 автомобилей, что обеспечивает снижение выбросов загрязняющих веществ на 506 тонн в год и сокращение выбросов углекислого газа на 11,9 тысячи тонн в год.

Экологический эффект от размещения "зеленых" акций города будет увеличиваться по мере выхода на линии новых электробусов и ввода новых станций БКЛ, подчеркнул Собянин.

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