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Один человек погиб при пожаре в производственном здании на юге Москвы

12:51
  • пятница
  • 27 мая 2022

Тело обнаружили в ходе разбора завалов

Человек погиб во время пожара в производственном здании на юге Москвы.

Его тело обнаружили под завалами. "К сожалению, погиб один человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Пожар в производственном здании на улице Котляковская произошел утром 27 мая. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Изначально информации о пострадавшем не поступало.

Московская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара на складе.

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