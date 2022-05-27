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Кремль: переговоры с Киевом заморожены

12:53
  • пятница
  • 27 мая 2022

Реальность контрастирует со словами Владимира Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами в пятницу, что российско-украинские переговоры заморожены по решению Киева.

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Как уточнил кремлевский спикер, данная ситуация контрастирует со словами Владимира Зеленского о необходимости переговоров на высшем уровне.

Песков добавил, что руководство Украины постоянно делает заявления, не дающие понять, готов ли Киев проявить трезвый подход, передает ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что Москва ждет от Киева "принятия требований и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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