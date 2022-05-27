"Междусобойчик": Песков оценил идею Джонсона создать альянс против России

В Кремле отметили, что это только сообщения СМИ

Инициатива главы британского правительства Бориса Джонсона о создании альянса с Украиной выглядит как "междусобойчик", подрывающий позиции Евросоюза. Такое мнение в пятницу, 27 мая, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время в Москве относятся к этой информации лишь как к сообщениям средств массовой информации, поскольку никаких официальных комментариев на этот счет не поступало.

Если же Джонсон в действительности выдвинул подобное предложение, значит, он предлагает "такой междусобойчик" с тем, чтобы подорвать позиции ЕС — общеевропейского объединения, который сама Великобритания покинула, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать Европейское содружество при лидерстве Лондона. Модель Бориса Джонсона, по данным источников, предполагает создание альянса, включить в который предлагается помимо Украины Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. Позднее в объединение можно было бы включить Турцию.

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