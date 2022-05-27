Столтенберг: Финляндии и Швеции придется выполнить условия Турции

Иначе им сложно будет стать членами НАТО

Финляндии и Швеции будет сложно реализовать устремления стать кандидатами на членство в Североатлантическом альянсе, если до 28 июня они не выполнят требования Турции. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО назвал своей целью ускорение процесса расширения альянса, а также заявил, что "у нас еще есть на это время".

Столтенберг подтвердил, что Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите НАТО в Мадриде, запланированном на 28-30 июня, сообщает "Интерфакс".

Властям Турции не нравится, что Хельсинки и Стокгольм активно поддерживают рабочую партию Курдистана (РПК), которая в Турции объявлена террористической организацией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил обсудить это с представителями Финляндии и НАТО.

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