ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Акционеры Twitter подали на Маска в суд

13:15
  • пятница
  • 27 мая 2022

Бизнесмена подозревают в манипуляциях рынком

Акционеры Twitter подали в суд на американского предпринимателя Илона Маска, сообщает телеканал CNBC.
Илон Маск откупился от стюардессы после обвинений в домогательствах

В коллективном иске указано, что Маск через публичные высказывания манипулировал рынком акций, чтобы более выгодно провести сделку по приобретению соцсети.

Ранее сообщалось, что Маск купит Twitter за 44 миллиарда долларов. Вскоре, правда, было объявлено о приостановке сделки: бизнесмен решил убедиться, что спамовые и фейковые учетные записи в Twitter составляют менее 5%.

После появления этих новостей акции Twitter рухнули на 20%. Акционеры подозревают, что такие действия Маска тоже были частью схемы по покупке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Илон Маск
Илон Маск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.