Акционеры Twitter подали на Маска в суд

Бизнесмена подозревают в манипуляциях рынком

Акционеры Twitter подали в суд на американского предпринимателя Илона Маска, сообщает телеканал CNBC.

В коллективном иске указано, что Маск через публичные высказывания манипулировал рынком акций, чтобы более выгодно провести сделку по приобретению соцсети.

Ранее сообщалось, что Маск купит Twitter за 44 миллиарда долларов. Вскоре, правда, было объявлено о приостановке сделки: бизнесмен решил убедиться, что спамовые и фейковые учетные записи в Twitter составляют менее 5%.

После появления этих новостей акции Twitter рухнули на 20%. Акционеры подозревают, что такие действия Маска тоже были частью схемы по покупке.

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