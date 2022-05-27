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Работу Владимира Путина одобрили более 78% россиян

13:50
  • пятница
  • 27 мая 2022

Доверяют президенту 81,3% граждан России

За период с 16 по 22 мая 2022 года показатель одобрения деятельности Владимира Путина на посту главы государства составил 78,4% (+0,7 п.п. за неделю). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные 27 мая.
Доверие Владимиру Путину выразили 79,9% россиян

На прямой вопрос о доверии российскому лидеру Владимиру Путину положительно ответили 81,3% респондентов (+0,6 п.п. за неделю).

Уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и федерального правительства за тот же период составили 52,5% (+2,4 п.п. за неделю) и 52,3% (+0,1 п.п. за неделю) соответственно, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Неделей ранее на прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 80,7% респондентов. Показатель одобрения деятельности президента за тот же период времени составил 77,7%.

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