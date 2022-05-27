Путин провел встречи с главами Адыгеи и Карелии

Говорили о развитии этих регионов

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочие встречи с главами Адыгеи и Карелии. Мурат Кумпилов доложил президенту об итогах социально-экономического развития республики. Так, за последние пять лет собственные доходы выросли в полтора раза, а дотационность снизилась до 15 процентов.

Активно идёт строительство жилья и социальных объектов. Стабильно развивается аграрная отрасль. Отвечая на вопрос президента, глава Адыгеи также рассказал, что в текущем году планируется реализовать 25 инвестпроектов на сумму 77 миллиардов рублей. И работа по привлечению инвестиций и созданию рабочих мест будет усилена.

Глава Карелии Артур Парфенчиков доложил президенту, что беспрецедентное санкционное давление открыло новые возможности по развитию собственного производства, в том числе в сельском хозяйстве. Идёт модернизация сфер здравоохранения и образования. Президент отдельно отметил рост внутреннего регионального продукта и увеличение инвестиций в основной капитал.

"Я очень рассчитываю, что, опираясь на эти положительные тенденции, вам удастся решать и те вопросы, которые решать нужно в первоочерёдном порядке. Это поддержание рынка труда обязательно, за счёт инвестиций сохранение стабильной ситуации и улучшение ситуации в моногородах – на это обратил бы внимание", - сказал Владимир Путин.

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