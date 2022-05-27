ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин провел встречи с главами Адыгеи и Карелии

14:38
  • пятница
  • 27 мая 2022

Говорили о развитии этих регионов

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочие встречи с главами Адыгеи и Карелии. Мурат Кумпилов доложил президенту об итогах социально-экономического развития республики. Так, за последние пять лет собственные доходы выросли в полтора раза, а дотационность снизилась до 15 процентов.

Активно идёт строительство жилья и социальных объектов. Стабильно развивается аграрная отрасль. Отвечая на вопрос президента, глава Адыгеи также рассказал, что в текущем году планируется реализовать 25 инвестпроектов на сумму 77 миллиардов рублей. И работа по привлечению инвестиций и созданию рабочих мест будет усилена.

Глава Карелии Артур Парфенчиков доложил президенту, что беспрецедентное санкционное давление открыло новые возможности по развитию собственного производства, в том числе в сельском хозяйстве. Идёт модернизация сфер здравоохранения и образования. Президент отдельно отметил рост внутреннего регионального продукта и увеличение инвестиций в основной капитал. 

"Я очень рассчитываю, что, опираясь на эти положительные тенденции, вам удастся решать и те вопросы, которые решать нужно в первоочерёдном порядке. Это поддержание рынка труда обязательно, за счёт инвестиций сохранение стабильной ситуации и улучшение ситуации в моногородах – на это обратил бы внимание", - сказал Владимир Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.