Мишустин раскрыл планы Запада в отношении России

Сдержать развитие и нанести ущерб

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что против страны введено уже свыше десяти тысяч санкций в самых разных сферах, их цели понятны.

"Разрушить нашу экономику. Сдержать развитие. Нанести ущерб гражданам. Отменить Россию и все, что связано с нашей культурой и традициями, все русское и российское", - объяснил глава кабмина (цитата по "Интерфаксу").

По словам премьера, Запад вводит эти ограничения, так как Россия отстаивает собственные национальные интересы.

Россия остается самодостаточной страной, у которой есть все необходимое, чтобы достойно идти по своему собственному пути, заключил Мишустин.

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