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Мишустин раскрыл планы Запада в отношении России

13:52
  • пятница
  • 27 мая 2022

Сдержать развитие и нанести ущерб

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что против страны введено уже свыше десяти тысяч санкций в самых разных сферах, их цели понятны.

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"Разрушить нашу экономику. Сдержать развитие. Нанести ущерб гражданам. Отменить Россию и все, что связано с нашей культурой и традициями, все русское и российское", - объяснил глава кабмина (цитата по "Интерфаксу").

По словам премьера, Запад вводит эти ограничения, так как Россия отстаивает собственные национальные интересы.

Россия остается самодостаточной страной, у которой есть все необходимое, чтобы достойно идти по своему собственному пути, заключил Мишустин.

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Михаил Мишустин
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