Собянин провел личный прием граждан

Вопросы и обращения к мэру были разными

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин провел традиционный личный прием граждан. Вопросы звучали разные. По некоторым решения принимались сразу. Так, в Можайском районе на Гжатской и Гродненской улицах разработают новую схему дорожного движения, а в Хорошёвском районе к новому учебному году благоустроят территорию школы имени героя Советского Союза Надежды Троян.

Не успел прозвенеть последний звонок, как на школьных территориях началась бурная жизнь. Строительная. Новый асфальт, бордюры, замена покрытия стадиона, словом, комплексное благоустройство. Чтобы управиться за летние каникулы, работать придется в режиме нон-стоп. В Хорошёвском районе школа 1288 имени героя Советского Союза Надежды Троян старейшая. Родители тревожатся - все, что запланировано - не успеть. С просьбой приступить как можно скорее обратились к мэру Москвы.

"Нам, конечно, хотелось бы, чтобы вся территория школы соответствовала всем современным требованиям - и функциональности, и безопасности", - говорит житель района Алексей Сячинов.

Сергей Собянин выслушал обстоятельный рассказ, задал вопросы и пообещал, что к новому учебному году обновленный школьный двор дети не узнают. Благоустройство выполнят качественно и в срок.

"Действительно работы запланированы, не только у вас, но и около 200 школьных территорий. Мы запустили программу не так давно - по просьбам родителей, школьного сообщества. Огромные школьные территории, многие устарели и требуется обновление, но и кардинальное изменение этого пространства, сделать его современным, насыщенным, красивым. Так чтобы не только школьникам, но и жителям окрестных районов они служили центром спорта, развития и отдыха", - рассказал Сергей Собянин.

Задать вопрос мэру столицы и сразу получить ответ или решение, - это формат общения, ставший привычным для москвичей. Личная встреча с гражданами, общение по видеосвязи по поручению президента проходит в приёмной главы государства регулярно. Каждый вопрос требует внимания.

Многодетная мама Мария Медзяньковская обеспокоена безопасностью дорожного движения в районе Открытого шоссе. В пределах квартала - МФЦ, детский сад, школы, хорошо бы установить светофор. Будет. Дмитрий Дегтярников продолжил тему и предложил рассмотреть возможность организации одностороннего движения на участках улиц в Можайском районе Москвы.

"Я поручу Департаменту транспорта, чтобы они разработали схему движения. Сделаем так, чтобы на Гжатской и Гродненской было нормальное движение", - пообещал мэр.

Москвичка Нина Бакакина обратилась с просьбой поддержать волонтерское движение и его участников. Добровольцев, которые во время пандемии взяли шефство над одинокими пенсионерами и людьми с хроническими заболеваниями, в Москве, по разным оценкам, около 700 тысяч человек.

"Надо учредить знак, который бы поощрял самых активных волонтеров. Вы правы, они очень сильно помогли во время пандемии. И сейчас собирают гуманитарную помощь для Донбасса. Обязательно примем такое решение и учредим знак для московских волонтеров", - заявил Собянин.

Будущий искусствовед София Поникарова попросила отреставрировать старинный особняк в Подколокольном переулке. Преподаватель из РУДН Тимофей Мазурчук предложил провести тематический туристический фестиваль. Который, учитывая развитие внутреннего туризма, помог бы заново открыть нашу страну не только москвичам, но и иностранным студентам. Сергей Собянин обещал подумать. И сообщил, что городские фестивали, законсервированные на время пандемии, возобновляют свою работу. Их расписание можно узнать на сайте московских сезонов.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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