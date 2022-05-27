Фестиваль "Рыбная неделя" стартовал в Москве

Фестиваль будет работать до 5 июня

Море вкусов и впечатлений. В Москве стартовал популярный гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". До 5 июня на 23 площадках можно попробовать водных обитателей со всех уголков страны.

Самый большой выбор - в шале между Манежной площадью и Площадью Революции. Там есть продукция из Мурманска, Астрахани, Дальнего Востока, Черноморского побережья и Тихоокеанского региона.

"Ассортимент очень большой, больше 20 промысловых рыб, рабы есть и охлажденная и консервированная. Есть разные морепродукты. Можно прийти с детьми и посмотреть, как выглядят камчатские крабы. Ну и цена опять же на любой вкус. Самый дешевый карась у нас начинается от 120 рублей", - рассказал руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Кроме того, для всех гостей фестиваля подготовили кулинарные и творческие мастер-классы, концерты живой музыки и танцы.

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