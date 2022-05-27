В Москве подвели итоги конкурса "Идеи, преображающие город"

Проекты разрабатывали по различным направлениям

В столице подвели итоги конкурса "Идеи, преображающие города". Это состязание молодых архитекторов и урбанистов, которые хотят сделать Москву еще лучше и уютнее.

Проекты разрабатывали по различным направлениям: благоустройство дворов, общественных территорий, создание арт-объектов. Также участники могли предложить свои варианты преображения популярных мест - таких как Ботанический сад МГУ, Аптекарский огород, метро.

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