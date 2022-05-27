Куда пойти и чем заняться в эти выходные в Москве

Афиша на выходные 28-29 июня

Сегодня вечером в Театре Вахтангова премьера - пьеса "Обратная сторона медали" популярного французского драматурга Флориана Зеллера. Комедия отношений даст немало пищи для размышлений. Впрочем, выходные только начинаются. Можно попытаться постичь язык геометрии, услышать африканские барабаны или подняться на аэростате.

Москвариум предлагает окунуться в сказку. Здесь сейчас тепло, а временами даже жарко, поскольку завершается подготовка к премьере удивительного мюзикла - "Сон в летнюю ночь". Более сотни артистов - акробатов, воздушных гимнастов, синхронисток - рассказывают увлекательную историю. О том, как раз в году раскрываются цветы любви, собрать которые может лишь девушка с чистой душой. Но находится тот, кто нарушает древнее пророчество, вызывая гнев духов. Ситуацию спасают братья наши - ластоногие. Морские львы с моржами, а также дельфины с касатками возвращают в мир людей любовь.

"Такое ощущение, что они продолжают готовиться к премьере. Да, у них премьера каждый день. Они готовы в любой момент, они ждут своих зрителей. И, конечно, готовы показать все свои навыки", - говорит руководитель отдела коммуникаций и PR Москвариума Ирина Киселева.

Еще больше любви - на драматической сцене. Театр Вахтангова представляет премьеру - "Обратная сторона медали", это дебют молодого режиссёра Эльдара Трамова. Впервые обратившись к пьесе оскароносного Флориана Зеллера, он решил ответить на вопрос "Куда уходит любовь?" В главных ролях - лучшие из лучших.

"Главная идея спектакля? Жизнь - она гораздо сложнее, чем как нам кажется. И, совершив один поступок, ты за него затем ответственен", - говорит Народный артист России Евгений Князев.

Не потерять себя и сохранить лучшие чувства пытались и выдающиеся живописцы. В Новой Третьяковке - посвящение Эдуарду Штейнбергу. В год 85-летия нонконформиста здесь решили показать его феноменальный переход от реального мира к ассоциациям.

"Это художник, который говорит о высоком, о духовном, о сложном, чрезвычайно насыщенном времени", - объясняет куратор выставки, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи ария Бодрова.

Штейнберг, рожденный в Москве, десятилетиями жил между Тарусой и Парижем. Да, он великолепно копировал Рембрандта, много работал на натуре. Но увековечил этот мир языком геометрических форм. Судя по выдающемуся результату, в поисках самого себя людям стоит быть смелее.

В саду Баумана звучат конго, бонго, тамбурин. Импровизация на африканских барабанах - для всех желающих. У новичков - зажигательный мастер-класс.

"Мы выдаём барабаны бесплатно, под личную ответственность. И можно с нами еще лучше, еще ярче, еще громче участвовать", - рассказывает музыкант, основатель школы африканских барабанов Андрей Богданов.

Говорят, такие занятия - лучший способ отдохнуть, снять стресс. И исполнить мечту.

На аэродроме "Чёрное" - семейный праздник для тех, кто мечтает о высоте. Авиационный фестиваль приглашает оценить мастерство лучших пилотажных групп, чемпионов мира и Европы. В небе только асы!

"Мы будем летать на нашем планере с отечественными двигателями. Буду рад всех видеть!" – приглашает инженер-конструктор Александр Кулишов.

Хоккей для дронов, первые в мире авиагонки среди женщин и подъем на аэростате. Это не просто фестиваль, это - вдохновляющее московское небо.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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