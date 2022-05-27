Сурикаты в Московском зоопарке вышли в уличных вольер

Всю зиму они провели в закрытых помещениях

В Московском зоопарке сурикаты вернулись в уличный вольер - всю зиму они провели в закрытых помещениях. Зверьки сразу начали охотиться на насекомых, которых киперы заранее запустили на территорию. Грунт рыли энергично, нередко перехватывая добычу друг у друга. Но не специально, во всяком случае, до драк не доходило. Разумеется, животные не голодают - кормят их в зоопарке отлично. Сработал инстинкт: в природе сурикаты едят даже скорпионов и змей, чей яд смертелен для человека, но не не для этих маленьких хищников.

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