ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Движение в центре Москвы ограничат из-за забега "Бегущие сердца"

15:09
  • пятница
  • 27 мая 2022

Он состоится в субботу

В субботу в столице состоится благотворительный забег "Бегущие сердца". В связи с этим будут введены ограничения движения транспорта. Так, уже сейчас нельзя попасть с Большого Москворецкого моста на набережную, а с восьми вечера закроют и сам мост, а также Васильевский спуск.

Основные ограничения начнутся завтра с 8 часов утра. Будут закрыты набережные от Кремлевской до Гончарной и от Космодамианской до Софийской. Нельзя будет также проехать по улицам Ильинка, Балчуг, Варварка и Болотной площади. На некоторых участках будет временно ограничена парковка, изменятся и маршруты общественного транспорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Участники благотворительного забега "Бегущие сердца"
Участники благотворительного забега "Бегущие сердца"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.