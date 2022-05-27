Движение в центре Москвы ограничат из-за забега "Бегущие сердца"

Он состоится в субботу

В субботу в столице состоится благотворительный забег "Бегущие сердца". В связи с этим будут введены ограничения движения транспорта. Так, уже сейчас нельзя попасть с Большого Москворецкого моста на набережную, а с восьми вечера закроют и сам мост, а также Васильевский спуск.

Основные ограничения начнутся завтра с 8 часов утра. Будут закрыты набережные от Кремлевской до Гончарной и от Космодамианской до Софийской. Нельзя будет также проехать по улицам Ильинка, Балчуг, Варварка и Болотной площади. На некоторых участках будет временно ограничена парковка, изменятся и маршруты общественного транспорта.

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