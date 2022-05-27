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СКР объяснил зверства украинских нацистов приемом химических веществ

14:56
  • пятница
  • 27 мая 2022

Глава ведомства поручил провести исследования препаратов

В ходе следственных действий выяснилось, что их преступления в отношении мирных граждан нередко обусловлены приемом химических веществ для поднятия боевого духа. Об этом стало известно в пятницу, 27 мая, в ходе выездного оперативного совещания штаба, которое провел в Мариуполе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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Председатель СКР поручил провести исследования препаратов и в рамках расследования дать должную правовую оценку этим сведениям.

Также допросы сдавшихся украинских националистов еще раз подтвердили, что с начала проведения специальной военной операции России украинские силовики дислоцировались на огневых позициях, оборудованных на объектах гражданской инфраструктуры, в жилых домах, школах, детсадах.

Бастрыкин обозначил другие ключевые направления работы. В их числе — наращивание темпов проведения допросов и производства необходимых судебно-экспертных исследований, сбора доказательств, расширение круга фигурантов уголовных дел для наказания за совершенные преступления.

Председатель Следкома призвал повысить интенсивность работы по идентификации личностей сдавшихся в плен военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ и боевиков "Азова" в Мариуполе, их должностного положения и проверке на причастность к конкретным преступлениям против мирного населения и нарушениям норм международного гуманитарного права, сообщается на официальном сайте СКР.

Ранее сообщалось, что российские следователи установят личности националистов, которых вывезли с завода "Азовсталь" в Мариуполе, проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными.

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