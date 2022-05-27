Мишустин отметил связь повышения соцвыплат со спросом

По инициативе президента выплаты повысят

Инициатива главы государства по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и привязанных к нему социальных выплат поспособствует росту потребительского спроса. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу, 27 мая.

Глава федерального правительства выразил надежду, что увеличение соцвыплат поможет выправить ситуацию с потребительским спросом.

Мишустин также отметил, что рост инфляции практически остановился. За первые 20 дней мая показатель достиг минимума с 1999 года, а за последние неделю зафиксирована дефляция, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"