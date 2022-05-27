ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин отметил связь повышения соцвыплат со спросом

14:09
  • пятница
  • 27 мая 2022

По инициативе президента выплаты повысят

Инициатива главы государства по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и привязанных к нему социальных выплат поспособствует росту потребительского спроса. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу, 27 мая.
Путин объявил о 10-процентной индексации пенсий и МРОТ

Глава федерального правительства выразил надежду, что увеличение соцвыплат поможет выправить ситуацию с потребительским спросом.

Мишустин также отметил, что рост инфляции практически остановился. За первые 20 дней мая показатель достиг минимума с 1999 года, а за последние неделю зафиксирована дефляция, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пенсионер в магазине
Пенсионер в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.