Джонсон сравнил Путина с крокодилом

У британского премьера свое представление о нашем президенте

Президенту России Владимиру Путину "совершенно нельзя доверять".

Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя возможность переговоров с Москвой.

"Как ты можешь иметь дело с крокодилом, когда он собирается съесть твою левую ногу? Этому парню совершенно нельзя доверять" – заявил глава британского кабмина в интервью Bloomberg.

Ранее Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать Европейское содружество при лидерстве Лондона. Модель Бориса Джонсона, по данным источников, предполагает создание альянса, включить в который предлагается помимо Украины Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. Позднее в объединение можно было бы включить Турцию.

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