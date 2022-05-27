Российский ЧМ-2023 по хоккею отдали Латвии и Финляндии

России запретили проводить турнир из-за спецоперации на Украине

Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Об этом в пятницу, 27 мая, рассказали в Международной федерации хоккея (IIHF).

Конгресс IIHF одобрил совместную заявку Финляндии и Латвии на проведение ЧМ-2023 после того, как полномочия хозяйки турнира были отозваны у России. Матчи в рамках чемпионата мира состоятся с 12 по 28 мая 2023 года.

Латвия принимала мировое первенство по хоккею в 2021 году, Финляндия — в 2022 году. С учетом этого IIHF оценивает готовность этих стран в кратчайшие сроки подготовиться к ЧМ-2023 как высокую.

Конкуренцию Латвии и Финляндии составляла еще одна совместная заявка, которую подали Будапешт (Венгрия) и Любляна (Словения). Однако 23 мая венгерские власти отказались претендовать на право проведения ЧМ-2023 из-за отсутствия государственных гарантий, которые затребовала IIHF, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

В апреле Международная федерация хоккея объявила, что испытывает озабоченность безопасностью игроков и болельщиков, поэтому в связи с проведением российской спецоперации по защите республик Донбасса лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. ЧМ-2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

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