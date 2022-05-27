Путин заявил о растущем интересе к ЕАЭС

Несмотря на конфронтацию со стороны Запада
Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит экономикам этих государств стать сильнее и независимее.
Как подчеркнул глава государства, несмотря на конфронтацию со стороны Запада интерес к ЕАЭС со стороны многих зарубежных партнеров все равно растет.
"Совершенно очевидно для нас всех, что растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнеров", - сказал российский лидер.
Текущую международную ситуацию Путин назвал сложной, передает РИА "Новости".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"