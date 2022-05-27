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Путин заявил о растущем интересе к ЕАЭС

14:44
  • пятница
  • 27 мая 2022

Несмотря на конфронтацию со стороны Запада

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит экономикам этих государств стать сильнее и независимее.

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Как подчеркнул глава государства, несмотря на конфронтацию со стороны Запада интерес к ЕАЭС со стороны многих зарубежных партнеров все равно растет.

"Совершенно очевидно для нас всех, что растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнеров", - сказал российский лидер.

Текущую международную ситуацию Путин назвал сложной, передает РИА "Новости".

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