Путин заявил о растущем интересе к ЕАЭС

Несмотря на конфронтацию со стороны Запада

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит экономикам этих государств стать сильнее и независимее.

Как подчеркнул глава государства, несмотря на конфронтацию со стороны Запада интерес к ЕАЭС со стороны многих зарубежных партнеров все равно растет.

"Совершенно очевидно для нас всех, что растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнеров", - сказал российский лидер.

Текущую международную ситуацию Путин назвал сложной, передает РИА "Новости".

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