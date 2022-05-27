Google грозит в России очередной штраф

На этот раз - до 18 миллионов рублей

Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал выписанный Роскомнадзором в отношении Google административный протокол, передает "Интерфакс".

Речь идет о повторном невыполнении оператором обязанности по обеспечению хранения персональных данных россиян.

Компании грозит штраф в размере от 6 до 18 миллионов рублей. Судебное заседание назначено на 16 июня.

В четверг ФССП сообщила о взыскании с Google оборотного штрафа на 7,7 миллиарда рублей. Причиной послужил отказ удалять запрещенный в России контент на видеохостинге YouTube.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"