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На Украине переименовали улицы Блока, Некрасова и Тимирязева

15:04
  • пятница
  • 27 мая 2022

Власти избавляются от всего русского

Горсовет в украинском городе Винница проголосовал за переименование улиц, названных в честь поэта Александра Блока, писателя Виктора Некрасова и естествоиспытателя Климента Тимирязева.

Так, улица Блока стала улицей Героев полиции, улица Тимирязева - улицей Защитников неба, улица Некрасова – улицей Героев нацгвардии, передает РИА Новости.

В середине мая в интернете появилась петиция, в которой украинцы просят президента Владимира Зеленского переименовать улицы Пушкина в честь американского писателя Стивена Кинга.

Ранее в Виннице демонтировали памятник писателю Максиму Горькому в рамках "декоммунизации и избавления от российского наследия".

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