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В России вновь сократилось число безработных

15:56
  • пятница
  • 27 мая 2022

Об этом рассказала Татьяна Голикова

В России за период с 16 по 23 мая количество зарегистрированных безработных снизилось на 4,2 тысячи человек, до 674,9 тысячи. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
В России впервые с начала весны зафиксирован рост числа безработных

Замглавы правительства отметила, что "ситуация очень подвижная", поскольку продолжает увеличиваться количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости.

Наряду с этим за неделю выросло на 5 тысяч количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели — с 122,5 тысячи до 127,5 тысячи человек.

Зато на 5,4 тысячи сократилось число работников в простое — с 136,1 тысячи до 130,7 тысячи человек.

Предприятия и экономика реагируют на меры, которые принимаются на уровне правительства и регионов, чтобы максимально сохранить занятость, цитирует Голикову АГН "Москва".

Неделей ранее Голикова сообщала, что количество официально зарегистрированных в России безработных граждан за семь дней уменьшилось на 11 тысяч человек. Наряду с этим снизилось число работников предприятий в простое, а также сотрудников в режиме неполной занятости.

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