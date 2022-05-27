Мишустин назвал системные ошибки Запада во введении санкций

Это ведет к негативным последствиям для авторов этих мер

Те, кто вводит масштабные санкции в отношении России, совершают системные ошибки. С таким заявлением в пятницу, 27 мая, выступил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, заморозив активы России, авторы рестрикций подорвали доверие к международной финансовой системе и к резервным валютам.

Последствия такого беззакония пока очень сложно до конца просчитать, однако они уже проявляются в виде роста инфляции и цен на электроэнергию, на продовольствие и многих других элементов, цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил необоснованность обвинений в адрес Москвы в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российский лидер указал, что сложности связаны со сбоями производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась из-за антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом.

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