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Мишустин назвал системные ошибки Запада во введении санкций

15:21
  • пятница
  • 27 мая 2022

Это ведет к негативным последствиям для авторов этих мер

Те, кто вводит масштабные санкции в отношении России, совершают системные ошибки. С таким заявлением в пятницу, 27 мая, выступил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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По словам главы кабмина, заморозив активы России, авторы рестрикций подорвали доверие к международной финансовой системе и к резервным валютам.

Последствия такого беззакония пока очень сложно до конца просчитать, однако они уже проявляются в виде роста инфляции и цен на электроэнергию, на продовольствие и многих других элементов, цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил необоснованность обвинений в адрес Москвы в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российский лидер указал, что сложности связаны со сбоями производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась из-за антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом.

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