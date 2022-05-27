ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росатом подтвердил разрешение Венгрии на строительство АЭС "Пакш-2"

15:19
  • пятница
  • 27 мая 2022

В Будапеште проект назвали критически важным для страны

Разрешение властей Венгрии на начало строительства объектов в рамках проекта АЭС "Пакш-2" подтвердили в Росатоме. Работы начнутся с сооружения противофильтрационной завесы.

"Росатом": Россия оказывает помощь работникам украинских АЭС
Финляндия передумала строить АЭС вместе с "Росатомом"

"Венгерское ведомство по атомной энергии (ОАН) выдало лицензию на сооружение противофильтрационной завесы проекта АЭС "Пакш-2", которая во время строительных работ будет защищать как рабочую площадку котлована от проникновения грунтовых вод, так и действующие энергоблоки АЭС "Пакш", - сообщила пресс-служба госкорпорации в Telegram.

Днем ранее о выдаче разрешения на строительство объекта сообщил глава МИД Венгрии. Петер Сийярто назвал "Пакш-2" критически важным проектом, который позволит стране стать самодостаточной и не зависеть от потрясений на международном энергетическом рынке.

Работы по строительству новых энергоблоков начнутся после сооружения завесы. Росатому предстоит получить строительную лицензию АЭС "Пакш-2", заявка пока на рассмотрении в ОАН, отметили в госкорпорации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство АЭС
Строительство АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.