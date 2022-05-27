Росатом подтвердил разрешение Венгрии на строительство АЭС "Пакш-2"

В Будапеште проект назвали критически важным для страны

Разрешение властей Венгрии на начало строительства объектов в рамках проекта АЭС "Пакш-2" подтвердили в Росатоме. Работы начнутся с сооружения противофильтрационной завесы.

"Венгерское ведомство по атомной энергии (ОАН) выдало лицензию на сооружение противофильтрационной завесы проекта АЭС "Пакш-2", которая во время строительных работ будет защищать как рабочую площадку котлована от проникновения грунтовых вод, так и действующие энергоблоки АЭС "Пакш", - сообщила пресс-служба госкорпорации в Telegram.

Днем ранее о выдаче разрешения на строительство объекта сообщил глава МИД Венгрии. Петер Сийярто назвал "Пакш-2" критически важным проектом, который позволит стране стать самодостаточной и не зависеть от потрясений на международном энергетическом рынке.

Работы по строительству новых энергоблоков начнутся после сооружения завесы. Росатому предстоит получить строительную лицензию АЭС "Пакш-2", заявка пока на рассмотрении в ОАН, отметили в госкорпорации.

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