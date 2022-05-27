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Netflix приостановил деятельность на территории России

15:28
  • пятница
  • 27 мая 2022

Его исключат из реестра аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор сообщил, что не принимал ограничительных мер в отношении видеосервиса Netflix.

В пятницу мобильное приложение и веб-версия Netflix стали недоступны пользователям из России без подключения к VPN.

"В марте 2022 года аудиовизуальный сервис Netflix самостоятельно приостановил деятельность на территории России", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Там добавили, что Netflix исключат из реестра аудиовизуальных сервисов России.

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