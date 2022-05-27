G7 обозначила сроки декарбонизации

Планы озвучил министр экономики Германии

Министр экономики Германии Роберт Хабек рассказал о планах стран G7 по декарбонизации.

"К 2035 году декарбонизация во всех странах должна быть достигнута", - сказал он (цитата по ТАСС).

При этом министр уточнил, что отказ от угля должен быть общей целью для всех стран "семерки". Для этого шага временных рамок пока не установлено.

G7 - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

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