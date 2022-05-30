Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака

Близнецам звезды предлагают помечтать, а Ракам — разгрести дела

Овны

Ваш мозг настроил антенны на получение новых знаний, пользуйтесь моментом! Конечно, впереди лето и хочется отдыхать, но, если у вас есть достойная цель, вы найдете в себе силы!

Тельцы

Новые доходы замаячили у горизонта, но до них еще нужно добраться, а это не так уж легко. Если вас не пугает перспектива потрудиться, то смело берите подработку – деньги будут!

Близнецы

Новолуние в вашем знаке - это фактически день рождения! Звезды поздравляют вас и предлагают мечтать, загадывать желания в этот день. Они обязательно сбудутся.

Раки

Пришло время разгрести все те дела, которые вы откладывали в долгий ящик, потому что не успевали. Если захотите, то в ближайший месяц сможете полностью разделаться с ними.

Львы

Вы не из тех, кому нужна команда, но коллективные энергии будут вашей стихией на целый месяц. Именно ощущая себя частью большого целого, вы выполните свои задачи.

Девы

Сфера, где вам будет проще начать что-то новое и перспективное, – это работа и карьера. Важно действовать именно сегодня, тогда сила новолуния будет вам помогать.

Весы

Это один из лучших дней для начала отпуска или дальней поездки, а также планирования перемен. Не исключено, что вам захочется погрузиться в историю, философию или религию.

Скорпионы

Звезды призывают вас навести порядок в своих денежных делах, проанализировать траты и долги. В сложные времена мы часто делаем что-то на эмоциях – не водится ли за вами такое?

Стрельцы

Новолуние в противоположном знаке — это всегда указание на перемены в личной жизни. Многих из вас ждут свадьбы, свидания, помолвки, или наоборот – расставания и свобода.

Козероги

Вы достойно прошли длительный период турбулентности и сегодня наконец можете дать себе право на отдых. Планируйте отпуск или поездку в санаторий, записывайтесь на массаж.

Водолеи

Новолуние указывает на ваше желание расслабиться и броситься в омут удовольствий и отдыха. Однако домашние дела могут потребовать вашего участия, позаботьтесь об этом.

Рыбы

В ближайший месяц вам будет интересно заниматься домом, дачей или садом, делать ремонт или просто наводить красоту. Это будет ваша отдушина и даже новое увлечение!

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