Глава ЕР Дмитрий Медведев назвал поддержку малого и среднего бизнеса приоритетом партии

Партия "Единая Россия" вместе с экспертами выработала предложения по развитию и поддержке предпринимательства, которые стали итогом работы пяти дискуссионных площадок партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности". Об этом в пятницу, 27 мая, рассказали в пресс-службе московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России".

Пять дискуссионных площадок форума были посвящены экономической интеграции с Донбассом и освобожденными территориями, повышению эффективности финансовых инструментов поддержки российских предпринимателей, упрощению механизмов контроля и снятию административных барьеров, поддержке технологического и университетского предпринимательства, студенческих стартапов и самозанятых, а также развитию импортозамещения.

Как отметил открывавший пленарное заседание форума председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, поддержка малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением работы партии. Для развития этого направления и реализации положений народной программы в сфере предпринимательства разработан одноименный партпроект.

"Единая Россия" должна выступать проводником всех наиболее важных экономических проектов и использовать для их продвижения своих представителей на всех уровнях. Вместе с первичными и региональными организациями нужно формировать перечень товаров и услуг, которые в первую очередь должны проходить импортозамещение, искать новые рынки. Помогать начинающим предпринимателям проходить через административные преграды. Иначе мы не сможем противостоять той лавине санкций, которая обрушилась на нашу страну", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он добавил, что даже в текущих экстремальных условиях нельзя разрушить принципы работы рынка. "Мы второй госплан не создаем. Рыночные законы должны остаться, с изменениями. "Единая Россия" должна помочь в создании единых платформ, в том числе - цифровой", - заявил Медведев.

Одна из ключевых площадок форума, которую провел секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, была посвящена экономической интеграции с Донбассом. "Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народных республик", - цитирует пресс-служба секретаря генсовета партии.

По итогам форума был утвержден проект резолюции, который будет доработан участниками и представлен в правительство РФ и Госдуму.

Ранее Медведев заявил, что "Единая Россия" должна модернизировать предвыборную программу, с которой одержала победу на выборах в Государственную думу в сентябре 2021 года, поскольку сложились форс-мажорные обстоятельства. При этом "Единая Россия" не будет отказываться от принятых на себя обязательств, подчеркнул политик.

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