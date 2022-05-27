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Эксперты: размещение Москвой в 2021 году "зеленых" облигаций полностью оправдало себя

15:39
  • пятница
  • 27 мая 2022

Город закупил 400 электробусов и достроил 12 станций Большой кольцевой линии метро

Правительство Москвы в 2021 году разместило зеленые облигации 74-го выпуска на общую сумму 70 миллиардов рублей, средства поступили в городской бюджет и были израсходованы в полном объеме. Город закупил 400 электробусов и достроил 12 станций Большой кольцевой линии метро.

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Как отметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, Москва стала первым российским регионом, запустившим в оборот "экологические" ценные бумаги, но решение было просчитанное и ответственное.

"Москва как кредитор получила "сертификат качества", ценные бумаги российской столицы быстро получили верификацию международной экспертизы, что обусловило их востребованность: спрос превысил объем выпуска на 20%. Напомню, что запускались облигации в период пандемии, когда некоторые аналитики вообще прогнозировали смерть фондовых рынков", - сказал Платонов в беседе с журналистами.

Он добавил, что полученные от реализации займа 70 миллиардов рублей дали возможность продолжить развитие революционных транспортных проектов.

Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, в свою очередь, выразил надежду на то, что успешный опыт на примере Москвы будет также принят и масштабирован другими регионами России.

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