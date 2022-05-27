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Роспотребнадзор опроверг связь учений в Красноярске с оспой обезьян

15:49
  • пятница
  • 27 мая 2022

Пресс-служба аэропорта ошиблась в формулировке

Участники учений в аэропорту Красноярска отрабатывали действия по предотвращению завоза в страну опасных инфекций. Однако с оспой обезьян это мероприятие не связано, сообщили в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве пояснили, что в аэропорту "Красноярск" действительно прошли тактико-специальные учения. По легенде, на борту воздушного судна, прибывающего в Красноярск из Доминиканы, находится пассажир с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Медики установили предварительный диагноз "холера".

При этом пресс-служба аэропорта Красноярска сообщила о "первых учениях по противодействию завозу оспы обезьян". Релиз аэропорта в соцсетях позже отредактировали.  Теперь там говорится об учениях "по предотвращению и распространению особо опасных инфекций", передает РИА Новости.

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