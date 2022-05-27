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Эксперты высоко оценили эффект от размещения зеленых облигаций Москвы

16:34
  • пятница
  • 27 мая 2022

Доходность инструмента выше доходности суверенных облигаций, отметил Андрей Бархота

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал отчет об использовании средств, привлеченных путем размещения зеленых облигаций за 2021 год. Всего столица разместила таких ценных бумаг на общую сумму 70 миллиардов рублей.

Эксперты: размещение Москвой в 2021 году "зеленых" облигаций полностью оправдало себя
Собянин утвердил отчет об использовании привлеченных через "зеленые" облигаций средств

В соответствии с концепцией зеленых облигаций эквивалент привлеченных средств город направляет на финансирование или рефинансирование экологических проектов. Их результатом должно стать снижение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта.

Тему прокомментировал эксперт Андрей Бархота: "Успешный опыт зеленого финансирования позволяет осуществлять новые привлечения, которые будут тем более востребованы в новых условиях, когда движение на рынке капиталов ограничено".

Бархота отметил несколько факторов, которые обуславливают интерес инвесторов:

  • срок обращения зеленых облигаций является достаточно коротким;
  • доходность инструмента выше доходности суверенных облигаций.

Член совета московской "Деловой России" Алексей Порошин также оценил проект властей Москвы: "Отрадно, что все эти ресурсы были направлены на улучшение качества жизни населения".

"74-й выпуск государственных облигаций Москвы продолжает соответствовать принципам и критериям зеленого финансового инструмента, такое заключение выдало 27 мая рейтинговое агентство "Эксперт РА", - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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