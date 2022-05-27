Финляндия выступила против ускоренного приема Украины в ЕС

Хельсинки считает обязательным соблюдение всех критериев приема в сообщество

Финляндия не против предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, однако считает обязательным соблюдение всех критериев приема в сообщество. Об этом заявила премьер-министр республики Санна Марин, которая буквально вчера посетила Киев. Если откинуть политес, то её слова означают, что Хельсинки выступают против ускоренного приема Украины в ЕС

"Я не вижу, как мы могли бы сделать исключение — в том смысле, что страна должна отвечать определенным критериям. Я открыта для того, чтобы предоставить Украине статус кандидата <…> Но то, что страна его получила, не значит, что она уже завтра станет членом ЕС", — пояснила Марин.

Финны не одиноки в своем мнении. Часть западных политиков уже склоняется к тому, что надо отходить от безусловной поддержки нынешнего киевского режима. Но американская администрация пока это не осознала и продолжает накачивать Украину оружием.

С конца февраля только американцы поставили на Украину свыше двадцати трех тысяч тонн различного вооружения, рапортует транспортное командование США. Тысячи "Джавелинов", "Стингеров", 90 дальнобойных гаубиц. И еще массу всего, что должно было помочь украинским войскам. Однако похвастать хоть какими-либо успехами Киев по-прежнему не может. При этом продолжая клянчить у Вашингтона более мощное и дальнобойное оружие. И Байден, если верить CNN, уже согласен его предоставить.

"Администрация склоняется к отправке систем в рамках более крупного пакета военной помощи и помощи в области безопасности Украине, о котором может быть объявлено уже на следующей неделе", - сообщает CNN.

Речь идет об американских системах залпового огня. Однако не факт, что только ими все и ограничится. Украинские власти давно мечтают о том, чтобы нанести мощный удар по какому-нибудь российскому городу или же "Крымскому мосту", о чем советники Зеленского заявляли вполне открыто. Ровно также и Москва предупреждает Вашингтон и Брюссель касательно поставок подобного оружия на Украину.

"Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравые умы на Западе - там таких еще немного осталось - понимают это", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Это подтверждает и газета NYT, заявляя, что после трех месяцев единства в рядах западных политиков наметился раскол по поводу того, как действовать дальше. Одни предлагают радикальные меры. Другие настаивают на том, что с Москвой необходимо договариваться. За это выступает, например, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. О чем он заявил в ходе выступления в Давосе и тут же попал в список врагов Украины на сайте "Миротворец". А вот как заявления Киссинджера прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022, а 1938 год. И он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - заявил Зеленский.

А до этого советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, используя ненормативную лексику, высказался в адрес европейских партнеров, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают Украину. В целом же поведение украинских властей все больше напоминает истерику. Этому, по всей видимости, способствует реальное положение дел на фронте. А оно, пишет испанское издание El Mundo, совсем не соответствует тому, о чем бравурно рапортуют украинские спикеры.

"Бедственное положение дел ВСУ на фронте подтверждается косвенно, в том числе заявлениями самого Зеленского. "Мы теряем от 50 до 100 человек в день", - сказал он. Это дает основания полагать, что украинская армия невероятно истощена, а её боевой дух серьезно ослаблен", - пишет El Mundo.

Вот и британский премьер Борис Джонсон фактически подтверждает выводы испанских журналистов.

"Путин добивается постепенного, медленного, но ощутимого прогресса на Украине. Именно поэтому Великобритания и союзники должны продолжать поддерживать Украину", - сказал Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

Поддержка эта заключается в продолжении поставок оружия. В том числе мощного и дальнобойного. И это Лондон только приветствует, нашептывая Зеленскому, что это уж точно изменит ход конфликта. На деле это приведет лишь к напрасным жертвам, избежать которых можно, сев за стол переговоров. Однако садиться туда украинский гарант по-прежнему не собирается.

"Во-первых, переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной, что абсолютно контрастирует с упомянутыми заявлениями Зеленского. Второе, в целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу, что не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А оно не сулит Зеленскому ничего хорошего. Провал следует за провалом, в которых офис президента ожидаемо будет винить генералов. Правда, тут можно доиграться и до военного переворота. Тем более, что такого сценария некоторые украинские журналисты не исключают.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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