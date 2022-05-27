"Добро пожаловать в реальный мир": на Западе зреет раскол по вопросу Украины

Зарубежные политики начали строить действительно смысловые конструкции

Идеальный геополитический шторм не помешал всем, кто сколько-нибудь интересуется политикой, расслышать несколько слов, сказанных почти шепотом. На этой неделе в Давосе на Всемирном экономическом форуме два очень старых человека: 91-летний Джордж Сорос и 99-летний Генри Киссинджер, очень тихо представили свой взгляд на происходящее. И их немедленно процитировали все медиа планеты. Потому что эти два человека представили, во-первых, наконец-то действительно смысловые конструкции. Во-вторых, два крайних, взаимоисключающих взгляда на то, как должно развиваться сегодня событиям в мире. И Киссинджер, и Сорос - представители той самой реальной власти, которая правит всем Западом и всеми его сателлитами. И прилюдный спор двух старцев стал однозначным подтверждением - эта власть фактически раскололась на два лагеря.

В какой-то момент трансляция украинского завтрака в Давосе наглядно демонстрирует нынешнее отношение западного мира к Украине. Одни смотрят в телефон, другие - засыпают или пытаются найти что-то под столом. От темы устали даже западные СМИ – количество публикаций уменьшилось в 10 раз. Зеленского за завтраком внимательно слушает разве что Кличко. Но этого явно не хватает, чтобы украинский президент стал звездой форума. В Давосе солируют ветераны. Джордж Сорос ставит вопрос о выживании западной цивилизации.

"Большинство из нас принимает идею о том, что в конце концов мы должны умереть, но считаем само собой разумеющимся, что наша цивилизация выживет. Поэтому мы должны мобилизовать все наши ресурсы для скорейшего прекращения войны. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить [президента России Владимира] Путина. В этом суть", - заявил Сорос.

Такая позиция близка нынешней западной элите. Тем более что некоторых ее представителей вырастил именно Сорос. Люди вроде Анналены Бербок или Лиз Трасс могут плохо знать географию и историю, но чего у них не отнять – так это радикального либерализма, ради которого они готовы в буквальном смысле сжечь весь мир. На другом полюсе – Генри Киссинджер, который на этот самый мир смотрит с гораздо большей ответственностью.

"Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел. Продолжение войны после этого будет не за свободу Украины, а будет новой войной против самой России", - заявил Киссинджер.

Даже намек на необходимость учитывать интересы России многих на Западе обескуражил, а самого Зеленского привел в бешенство. Политический карлик обругал одного из гигантов не только американской, но и мировой политики.

"Из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022, а 1938 год. И он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - возмутился президент Украины Владимир Зеленский.

Такие сравнения могли быть обидными для Киссинджера – ветерана Второй Мировой войны, который служил во фронтовой разведке. Но вряд ли он вообще интересовался реакцией Зеленского на свое выступление – слишком уж разные у политиков лиги. Видимо, чтобы добавить внимания теме, полную свободу действий дали советнику Зеленского Алексею Арестовичу. Как быстро выяснилось, дали зря – мужчина перешел на мат (см. видео репортажа).

Это абсолютно нормальный язык для современного украинского политика. Сегодня в Киеве считают, что они имеют право на все. Явно не понимая, что это право похоже на последнее желание смертника перед казнью. До сих пор у Зеленского была иллюзия, что на его стороне весь Запад. Предложения Киссинджера говорят, что это не так. По крайней мере, часть самых влиятельных людей в США и Европе больше не готова рисковать судьбой всей планеты ради Украины.

"В формуле Киссинджера Украина теряет любую ценность. Украина становится нейтральной. А вот эта украинская "элитка", которая рассматривала Украину в качестве форпоста Запада против России – она просто не нужна. Поэтому и такое резко агрессивное отношение к Киссинджеру. Поэтому все логично. Для Киссинджера Украина, как я уже говорил, разменная монета", - рассуждает политолог Константин Блохин.

В отличие от Сороса, который считает Украину полем боя России и Запада. По сути, два вашингтонских старца олицетворяют раскол американского политикума. За которым, на правах младшего партнера, раскалывается и европейский. Идет борьба элит, как противостояние Ротшильдов, в интересах которых работал Сорос, и Рокфеллеров, чьим доверенным лицом был Киссинджер. В качестве аватаров самих Сороса и Киссинджера сейчас выступают, соответственно, Байден и Трамп.

"Трамп, кстати, тоже реалист-прагматик. У него все крутится вокруг так называемой большой сделки. Поэтому мы здесь видим столкновение двух идей. Киссинджеровской идеи, потому что для Киссинджера главным противником является не Россия, а Китай, поэтому нужно договариваться с Россией. Возможности США в мире ограничены. И для Сороса, для которого возможности США не ограничены, что Соединенные Штаты могут одновременно сдерживать и Россию, и Китай", - заявил Блохин.

Впрочем, мирный настрой инициативы Киссинджера не должен вводить в заблуждение. Его предложения все равно далеки от реальности, ведь они предусматривают возвращение к позициям до 24 февраля. Как и итальянский план, мнение о котором озвучил глава российской дипломатии.

"Как я понимаю из описания ваших коллег, там идет речь о том, что Крым и Донбасс должны быть частью Украины с предоставлением им широкой автономии. Не могут серьезные политики, которые хотят добиться результата, а не занимаются саморекламой перед своим электоратом, подобного рода вещи предлагать", - сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Воспринимать всерьез нельзя и очередное миролюбивое обострение самого Зеленского. Впрочем, в Москве и не воспринимают.

"Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", - убежден зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Чего стоят украинские инициативы и обещания, можно было понять по минским соглашениям, которые Киев игнорировал. Про обещания Запада в стиле горькой правды на неделе высказался Майкл Макфол.

— Весь 2021 год мы твердили, что Украина войдет в НАТО. Мы повторяли это раз за разом. Как же так, Майкл? Неужели дипломаты врут? —говорит Стивен Уолт, профессор Гарвардского университета. — Да. Именно! Добро пожаловать в реальный мир, ребята! Да ладно вам. Именно так все и работает, – отвечает Майкл Макфол, бывший посол США в России. — То есть дипломаты все время врут, но русские почему-то должны верить их гарантиям, так? — продолжил Уолт.

Впрочем, очевидно, что русские и не верят. Конечно, инициатива Киссинджера, в отличие от агрессивной речи Сороса, не несет риска Третьей мировой войны. Но оба варианта для нас – это как выбор между плохим и ужасным. Поэтому идет методичная работа над вариантом третьим. Россия ставит условия, а последователи — Киссинджера или Сороса — эти условия вынужденно выполняют.

Денис Большаков, Павел Дубов и Екатерина Симанович, "В Центре Событий". "ТВ Центр".

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